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«الصحة»: تسجيل 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 22 دقيقة
1532
«الصحة»: تسجيل 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1532 حالة تعافي جديدة فضلا عن 12 حالة وفاة جديدة.

 

المملكة
وزارة الصحة
فيروس كورونا
التقرير اليومي

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ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ..

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