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«الصحة»: تسجيل 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 22 دقيقة
1532
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1532 حالة تعافي جديدة فضلا عن 12 حالة وفاة جديدة.
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