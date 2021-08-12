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مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع هامشي

منذ 37 دقيقة
1547
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع هامشي

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس على تراجع هامشي بعد تقليص الخسائر النقطية خلال فترة المزاد وسط سيولة تجاوزت 8.55 مليار ريال الأعلى في شهر.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11323 نقطة متراجعا بنقطة واحدة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.58 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 220.66 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 368.1 ألف صفقة.

وحول الاسهم القيادية، فقد تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 2 في المائة، ونحو 2.1 في المائة لأسهم بنك البلاد، في حين تراجعت أسهم المراعي بنحو 1.4 في المائة، بينما سجل سهم الراجحي مكاسب 13 في المائة ليغلق عند مستوى 121 ريالا للسهم.

واستقر سهم ذيب لتأجير السيارات خلال تعاملات اليوم عند مستوى 70.5 ريالا للسهم، رغم إعلان الشركة عن تحقيقها صافي ربح للربع الثاني 24.96 مليار ريال، مقارنة بصافي خسارة للفترة المماثلة عند 6.2 مليار ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 39 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم بحر العرب بمكاسب اقتربت من 5 في المائة.

كذلك ارتفعت أسهم عطاء والسعودية للكهرباء بأكثر من 3 في المائة، في حين سجل الاخير أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر.

في المقابل، تراجعت أسهم 153 شركة تصدرها أسهم اسمنت الجنوب وسيسكو بعد انخفاضهما بأكثر من 4.3 في المائة، في حين سجل سهم اسمنت الجنوب أدنى إغلاق في نحو 8 أشهر.

وأعلنت سيسكو عن تراجع أرباحها بنحو 60 في المائة خلال الربع الثاني وعلى أساس سنوي، في المقابل تراجعت أرباح أسمنت الجنوب بنحو 29.6 في المائة لتصل إلى 95 مليون ريال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ..

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