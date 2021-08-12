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بي أم دبليو iX3 2022 تنطلق رسمياً بتقنيات جديدة

منذ 42 دقيقة
1511
بي أم دبليو iX3 2022 تنطلق رسمياً بتقنيات جديدة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة بي ام دبليو رسمياً، عن سياراتها طراز iX3 بتحديثات منتصف العمر،حيث ستظهر لأول مرة على أرض الواقع معرض ميونيخ للسيارات ، والتي ستتوفر بإصدار في الأسواق الأوروبية بإصدارين، أولهما يُسمى "الملهم" و الاخر "المذهل".

وتأتى بواجهة أكثر شراسة و شبك أكبر مع إطار من قطعة واحدة، ويُحاط الشبك بمصابيح أمامية ليد أقل حجماً، مع توفر مصابيح ليزر اختيارياً، ومشتت هواء خلفي رياضي، و مصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد وجنوط مقاس 19 أو 20 بوصة بتصميم ديناميكي.

وتستمد السيارة iX3 بتحديثات منتصف العمر، قوتها من خلال محرك كهربائي مثبت في الخلف يولد قوة 282 حصان، و400 نيوتن. متر من عزم الدوران، و حزمة بطارية سعة 80 كيلوواط/سا ، لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 6.8 ثانية .

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السيارة iX3 بتحديثات منتصف العمر في سبتمبر المقبل، وسيتم بناؤها في الصين لكل من السوق المحلي والأسواق العالمية، في حين يبدأ سعرها من 78,878 دولار .

سيارات
بي أم دبليو
إطار
تقنيات جديدة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ..

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