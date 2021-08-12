التين يحمي من الإصابة بالسرطان

أميرة خالد (صدى):
كشفت العديد من الدراسات أن التين يحتوي على خصائص عديد مهمة للصحة، منها أنه مضاد للالتهاب، ومضاد للأكسدة، ويخفض من مستوى الدهون، ويحمي الخلايا ما قد يكون له دور في الوقاية من السرطان.
ومن أهم فوائد التين السيطرة على ضغط الدم نظراً لاحتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإن من فوائد التين المجفف قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.
ويساعد البوتاسيوم الموجود في التين المجفف على الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، خاصةً في حال تناول كمية عالية من الصوديوم.
ويحتوي التين المجفف على كمية جيدة من الألياف، إضافة إلى احتوائه على مواد غذائية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يكون له دور في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
كما يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من العناصر التي تساعد بشكل كبير على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، ومنها: البوتاسوم، والكالسيوم.
وقد يساعد التين المجفف على إبطاء وتيرة العمليات المذكورة، مما يحافظ على العظام صحية وقوية ولفترة أطول.
من فوائد التين المجفف أنه يساعد على إمداد الجسم بنسبة جيدة من حاجتك اليومية من الحديد، إذ يحتوي كل نصف كوب من التين المجفف على 1.5 ميليغرام من الحديد.