باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

وكالات (صدى):
كشف نادي باريس سان جيرمان عن رغبته في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، جناح وهداف نادي يوفنتوس، بعد أيام قليلة من ضم غريمه التقليدي، ليونيل ميسي.
وذكرت تقارير اسبانية أن رئيس باريس سان جيرمان، يفترض أن كيليان مبابي لن يجدد تعاقده مع الفريق الفرنسي ولكنه لن يسمح له بالرحيل إلى ريال مدريد إلى في نهاية موسم 2021/2022.
وأضافت أن رئيس باريس سان جيرمان حدد البديل المناسب في حالة رحيل مبابي وهو كريستيانو رونالدو، لكنه لن يبيع الفرنسي وإنما يجهز للتعاقد مع من يعوضه.
وأكدت على أن مبابي لا يرغب في التجديد مع باريس سان جيرمان، بل وغاضب من التعاقد مع ليونيل ميسي من قبل الإدارة وطلب بالفعل الرحيل.
وكان ميسي قد أنضم إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين حتى يونيو 2023، وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في يونيو 2022.