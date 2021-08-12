مهند عسيري يحرم الأهلي من الصفقات الجديدة

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أن مهند عسيري مهاجم الأهلي السابق، رفض تأجيل استلام مستحقاته المتأخرة لدى النادي، وهو ما يعرقل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وأوضحت المصادر أن إدارة ماجد النفيعي رئيس الأهلي ستعمل على توفير مستحقات عسيري بشكل عاجل، حتى يتسنى له الحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل مشاركة النجوم الجدد في مباراة الجولة الأولى ضد الفيصلي بدوري المحترفين السعودي، بحسب مكة.
يذكر أن الأهلي نجح في إبرام صفقات أجنبية جديدة من أجل دعم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن الحصول على شهادة الكفاءة المالية يعد شرطا من أجل الاستفادة بخدمات اللاعبين الجدد.