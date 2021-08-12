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هافال الصينية تكشف عن سياراتها شينشو الجديد

منذ ساعة
1637
هافال الصينية تكشف عن سياراتها شينشو الجديد

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة هافال لصناعة السيارات الصينية،عن سيارتها الجديدة شينشو الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV.

وقال خبراء السيارات العالميين إن السيارة شينشو ذات الدفع الرباعي هي نسخة الإنتاج من النموذج الأولي هافال إكس واي ، والتي كانت هافال قد كشفت عنها للمرة الأولى منذ عدة اشهر .

وتأتي السيارة شينشو، بطول قاعدة عجلات 2.800 ملم وطولها 4.780 ملم وعرضها 1.890 ملم وارتفاعها 1.675 ملم ، بالإضافة الى دعمها بمنصة جريت وول نفسها مثل العديد من موديلات هافال و واي الأخرى.

وتستمد السيارةقوتها من خلال محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان و220 نيوتن متر من عزم الدوران مقترنًا بناقل حركة مزدوج القابض بتسع سرعات.

 

 

السيارات
هافال الصينية
شينشو

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ..

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