هافال الصينية تكشف عن سياراتها شينشو الجديد

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة هافال لصناعة السيارات الصينية،عن سيارتها الجديدة شينشو الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV.
وقال خبراء السيارات العالميين إن السيارة شينشو ذات الدفع الرباعي هي نسخة الإنتاج من النموذج الأولي هافال إكس واي ، والتي كانت هافال قد كشفت عنها للمرة الأولى منذ عدة اشهر .
وتأتي السيارة شينشو، بطول قاعدة عجلات 2.800 ملم وطولها 4.780 ملم وعرضها 1.890 ملم وارتفاعها 1.675 ملم ، بالإضافة الى دعمها بمنصة جريت وول نفسها مثل العديد من موديلات هافال و واي الأخرى.
وتستمد السيارةقوتها من خلال محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان و220 نيوتن متر من عزم الدوران مقترنًا بناقل حركة مزدوج القابض بتسع سرعات.