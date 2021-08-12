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بالصور.. أمير القصيم يدشن مبادرة خراف النخيل للشباب

منذ 12 ساعة
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بالصور.. أمير القصيم يدشن مبادرة خراف النخيل للشباب

محمد المحسن (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية إيجاد فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن، وتوفير المسارات التدريبية التي تسهم في تمكينهم ودعم قدراتهم في سوق العمل .

واشار سمو أمير القصيم بأن تمكين الشباب في غاية الأهمية وفي المقابل يجب ان يكون هناك همة عالية لدى الشباب ، ليكون هناك جيلاً مؤهلا قادراً على العمل بمهنية ، مؤكداً سموه بأن الأولوية دائماً في التدريب والتمكين للشباب السعودي في فرص العمل ، لافتاً سموه بأن سبق وان تم مخاطبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإيجاد مسارات تدريبية للشباب على المهن المرتبطة بالنخيل ، داعياً سموه الجهات الحكومية والخاصة إلى التعاون لإنجاحها.

مثمناً سموه مبادرة رجل الأعمال عبدالعزيز الحماد الوطنية وتشجيعه لروح الشباب على العمل والربح المادي ، وإتاحة العمل لهم في مزرعته والإستفادة من خراف النخيل في لموسم التمور هذا العام ، متطلعاً سموه من رجال الأعمال أن تكون هناك مبادرت مماثلة مما يسهم في التوسع لمثل هذه المبادرات التي يكون لها أثرا كبيرا في توطين المهن المرتبطة بالنخيل .

وكان سمو أمير منطقة القصيم قد دشّن بمجلس الإستقبال بمقر الإمارة اليوم مبادرة خراف النخيل للشباب بالمنطقة ، والتي تهدف إلى تدريبهم على جني التمور وخراف النخيل ، وتوطين قطاع النخيل وزيادة مشاركة الشباب في المسارات الإقتصادية الواعدة في الزراعة بشكل عام .

وشاهد سمو أمير القصيم خلال تدشين المبادرة عرضا مرئياً يتضمن مشاعر الشباب المشاركين بالمبادرة واهدافها وما تحقق لهم من تمكين وتدريب في المشاركة في خراف النخيل .

كما تحدث رجل الأعمال عبدالعزيز الحماد ، عن دوره في تمكين الشباب في خراف النخيل ، مؤكدا ان ذلك يأتي انطلاقا من توجيهات سمو أمير القصيم الذي يؤكد دائما على دعم الشباب واعطائهم الفرصة التي تمكنهم من ايجاد المداخيل المادية لهم ، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على متابعته الدائمة للشباب وحرصه المباشر على إيجاد فرص العمل لهم .

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير القصيم 15 شابا مشاركاً في مبادرة خراف النخيل ، مباركا سموه جهودهم ومتطلعا استمراريتهم على هذا النهج متمنيا لهم كل التوفيق .

حضر التدشين وكلاء الأمارة وعدد من محافظي المحافظات ومدراء الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
بعض البضائع ماتحتاج دعاية،دعايتها منها وفيها تجذب الزبائن..
4lovex2
إلى تعليق ٣ هل زميلك سمين ترا البواسير مو سببها الرئيسي اكل الفلفل الحار بل البهارات والسمنه وعدم ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية بكافة انواعها
ع. س. ع
خلك في خرقتك يا ابو خرقة
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههه بتبطي وانت تمشي وتلفت ياالكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
البعير يمشي فالطريق الهوينة..

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