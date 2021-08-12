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سيدة تدهس صديقتها بالخطأ داخل معرض سيارات
منذ 38 دقيقة
354
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
بعض البضائع ماتحتاج دعاية،دعايتها منها وفيها تجذب الزبائن..
4lovex2
إلى تعليق ٣ هل زميلك سمين ترا البواسير مو سببها الرئيسي اكل الفلفل الحار بل البهارات والسمنه وعدم ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية بكافة انواعها
ع. س. ع
خلك في خرقتك يا ابو خرقة
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههه بتبطي وانت تمشي وتلفت ياالكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
البعير يمشي فالطريق الهوينة..
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