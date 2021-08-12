الصرامي يعلق على خسارة الاتحاد ويحذر من مهاجمة الإدارة

نواف السالم (صدى):
دعا الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، جماهير الاتحاد إلى عدم الانسياق خلف الأراء الهدامة بعد الخسارة من الفيحاء، من أجل العودة السريعة لتحقيق الانتصارات وعدم ضياع البطولة العربية.
وشارك سعود الصرامي عبر حسابه الشخصي متابعيه على "تويتر"، اليوم الخميس، صورة لرئيس النادي أنمار الحائلي، معلقا عليها: "الاتحاد خسر من الفيحاء الأفضل، نجوم العميد غابوا عن أجواء اللقاء، المدرب لم ينجح ف توظيف عناصر الفريق فظهر الإتي بخطة هجومية عقيمة".
وقال الإعلامي الرياضي: "أتفهم غضب عشاق العميد، لكن هذا ليس مبرراً لمهاجمة الإدارة و المدرب و اللاعبين، فالفريق ينتظرة نهائي العرب بعد ١٠ أيام و التعويض في الدوري قائم".
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قد تعرض لضربة قاضية، أمس الأربعاء، بالخسارة (0-1) أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.