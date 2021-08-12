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مصرع وإصابة 32 امرأة يمنية أثناء إحياء حفل زفاف

منذ 57 دقيقة
945
مصرع وإصابة 32 امرأة يمنية أثناء إحياء حفل زفاف

فهمي محمد (صدى):
تسببت صاعقة رعدية في محافظة ذمار اليمنية، أمس الأربعاء، في وفاة وإصابة 30 شخصا أثناء إحياء حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس شرقي المحافظة.

وأوضح مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ذمار، اليوم الخميس، إن الحادث أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة نحو 30 أخريات، حالة إحداهن خطيرة، وجرى نقلهن إلى أحد مستشفيات المدينة، مبينا أن صاعقة أخرى أدت إلى إصابة 3 أشخاص عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.

وأضاف المصدر أن صاعقة رعدية تسببت يوم الجمعة الماضي، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين أثناء قيامهم برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.

حادث
اليمن
حفل زفاف
صاعقة رعدية

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
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4lovex2
إلى تعليق ٣ هل زميلك سمين ترا البواسير مو سببها الرئيسي اكل الفلفل الحار بل البهارات والسمنه وعدم ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية بكافة انواعها
ع. س. ع
خلك في خرقتك يا ابو خرقة
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههه بتبطي وانت تمشي وتلفت ياالكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
البعير يمشي فالطريق الهوينة..

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