وزير الطاقة: ‎المملكة لن تكون جزءا من أزمة الانبعاثات الكربونية

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة وعدت أنها لن تكون أبداً جزءاً من أزمة الانبعاثات الكربونية بل تعمل على إيجاد الحلول، وأن تكون رائدة في الحلول ولديها الإمكانية لتحقيق ذلك.
وأضاف وزير الطاقة إنه لا يمكن مقارنة المملكة بدول عديدة أخرى، لأن أرقامنا تبيّن أننا نقف بعيداً عن انبعاثات هذه الدول، متابعا "إن علينا أن نخفّض انبعاثات كل الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأن ندرك أن الانبعاثات ليست فقط من الكربون وأن ثمة غازات أخرى ذات انبعاثات.
وأكد وزير الطاقة أن المملكة تعمل على وضع إطار تنظيمي يشجع الاقتصاد الدائري للكربون عموماً، واحتجاز الكربون خصوصاً.