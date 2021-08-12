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جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات بنظام التعاون

منذ ساعة
1768
جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات بنظام التعاون

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات الوطنية ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات للعام الدراسي 1443هـ، خلال المدة من 4 – 8 محرم الحالي الموافق من 12 – 16 أغسطس الحالي عبر منصة تعاون.

 

وأوضحت الجامعة أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية، وألا يقل تقديره عن جيد جداً في مراحله الدراسية، وأن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله إذا كان موظفاً في القطاعين العام أو الخاص، وأن يكون حاصلاً على نسبة 60% فأكثر لدخول المقابلة الشخصية. مضيفًة أن التقديم يتطلب رفع عدد من الوثائق مع الطلب الإلكتروني، والتي تتضمن صورة من المؤهلات العلمية مع معادلة الشهادات من الجامعات الخارجية، وصورة من الخبرات العملية إن وجدت، وخطاب موافقة مرجع العمل للموظفين، وصورة من الهوية الوطنية.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الخميس وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، ويمكن التقديم عبر بوابة الجامعة

وظائف شاغرة
جامعة بيشة
المؤهلات
الكفاءات الوطنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
بعض البضائع ماتحتاج دعاية،دعايتها منها وفيها تجذب الزبائن..
4lovex2
إلى تعليق ٣ هل زميلك سمين ترا البواسير مو سببها الرئيسي اكل الفلفل الحار بل البهارات والسمنه وعدم ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية بكافة انواعها
ع. س. ع
خلك في خرقتك يا ابو خرقة
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههه بتبطي وانت تمشي وتلفت ياالكلب إبن الكلب..
واضح*** وصريح***
البعير يمشي فالطريق الهوينة..

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