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حقيقة وفاة عبدالرحمن العقل بعد إصابته بكورونا

منذ 36 دقيقة
855
حقيقة وفاة عبدالرحمن العقل بعد إصابته بكورونا

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، حقيقة وفاة مواطنها الفنان عبدالرحمن العقل، مشيرة إلى إنها أجرت اتصالا بالفنان ووجدته بخير.

ويأتي ذلك على الرغم من ظهور الفنان في مراسم تشييع جثمان الفنانة الكويتية انتصار الشراح، حيث أن البعض توقع أن انتكاسة صحية أصابته وأدت إلى وفاته.

وعلقت مي العيدان، على صورة نشرتها للفنان عبدالرحمن العقل عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، قائلة: ”يا جماعة الفنان الكبير عبدالرحمن العقل بخير ما فيه إلا العافية والصحة وتوني كلمته“.

وأضافت: ”لا تفزعونا بالإشاعات الله يطول بعمره وعافيته يدومها ويحفظه لأولاده وعائلته ومحبينه ولا يواريكم مكروه بغالي يارب“.

وفاة
كورونا
مي العيدان
الفنان عبدالرحمن العقل

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
معوض خير البس قفازات وكمامه ونظف وادع له بالهداية يمكن انسان مريض نفسي او متعاطي بس لو سترت عليه كذا تكسب اجر
واضح*** وصريح***
ممكن أنبوبة أكسجين..
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له.
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
باهت بوهتز يا باها البايهه ..

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