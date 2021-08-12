حقيقة وفاة عبدالرحمن العقل بعد إصابته بكورونا

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، حقيقة وفاة مواطنها الفنان عبدالرحمن العقل، مشيرة إلى إنها أجرت اتصالا بالفنان ووجدته بخير.
ويأتي ذلك على الرغم من ظهور الفنان في مراسم تشييع جثمان الفنانة الكويتية انتصار الشراح، حيث أن البعض توقع أن انتكاسة صحية أصابته وأدت إلى وفاته.
وعلقت مي العيدان، على صورة نشرتها للفنان عبدالرحمن العقل عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، قائلة: ”يا جماعة الفنان الكبير عبدالرحمن العقل بخير ما فيه إلا العافية والصحة وتوني كلمته“.
وأضافت: ”لا تفزعونا بالإشاعات الله يطول بعمره وعافيته يدومها ويحفظه لأولاده وعائلته ومحبينه ولا يواريكم مكروه بغالي يارب“.