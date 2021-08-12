بالفيديو.. طبيبة تأهيل توضح أعراض الإصابة بمرض الأبهر

الرياض (صدى):
قالت طبيب التأهيل هند العنزي أن الأبهر هو عبارة عن متلازمة تشنجات عضلية تحدث في المنطقة المقابلة للشريان الأبهر مابين الرقبة ولوح الكتف.
وأوضحت ان من أبرز أعرضها آلام تعيق الحركة أحيانا حيث أن التشنجات العضلية تصيب أكبر العضلات المسؤولة عن ثبات لوح الكتف ينتج عنها عقد عضلية في العضلة نفسها وبمجرد الضغط على العضلة ينتج عنها ألم في المنطقة أو العمود الفقري أو الكتف.
ونصحت المختصة بأداء تمارين الإطالة لإعادة تأهيل العضلة، مشيرة إلى أنه يمكن أن تخفف الإبر الجاف توتر العضلة وتخفف الآلام، كما أن المساج يعتبر علاج للابهر إذا كان الغرض منه تفكيك العضلة ويزيد الدورة الدموية ويعطي راحة للمكان .