مواطنة تحقق نجاحات في كأس العالم للراليات الصحراوية في المجر

ماجد محمد (صدى):
تمكنت السائقة السعودية دانية عقيل من تحقيق نجاحات في أول مشاركة لها في حدث دولي يُقام في قارة أوروبا باحتلالها المركز الثاني في فئة T3.
وجاء ذلك ضمن الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الصحراوية "باها" الذي أقيم في المجر، معززةً صدارتها لهذه الفئة في الترتيب العام.
وسجّلت عقيل ثاني أسرع توقيت في المرور الأول لمسافة 88.30 كيلومتر، حيث احتلت المركز الثاني في الترتيب العام ضمن فئتها، وفقًا لقناة " العربية ".
واستحقت عقيل المركز الثاني في فئتها في أول "باها" أوروبي لها في المجر، والذي أقيم على مسافة إجمالية بلغت 861 كلم، منها 682 كلم "مرحلة خاصة".
ويذكر أنه قد شارك في هذا الحدث 20 سائقاً يمثلون عدداً من الدول، منهم العديد من السعوديين كياسر بن سعيدان ويزيد الراجحي وصالح السيف، والدراجين هيثم التويجري وفيصل السويح.
وأنهت عقيل المنافسات في المركز 14 في الترتيب العام، والثاني ضمن فئة "تي. 3" بوقت إجمالي قدره 9.11.42 ساعة، ما سمح لها بالاحتفاظ بصدارة الترتيب العام للكأس.