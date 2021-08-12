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صفقة شراء 20 فردية وضحا لصالح الأمير تركي بن محمد ترفع القيمة السوقية للإبل

منذ 41 دقيقة
1905
صفقة شراء 20 فردية وضحا لصالح الأمير تركي بن محمد ترفع القيمة السوقية للإبل

حمد الجمهور (صدى):
أبرمت الأسبوع الماضي أهم صفقة شهدتها أسواق الإبل في المملكة والخليج خلال هذا العام حيث أشترى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 20 فردية وضحا من مالك الابل ومصدر الفرديات مقعد بن فهد الاحيمر بمبلغ كبير لم يفصح عنه رفعت من القيمة السوقية للابل الوضح على وجه الخصوص .

وقال مقعد الاحيمر إن عدد من الشخصيات ورجال الأعمال صدر المنقية طلب وتم الرفض ولكن عندما طلب سيدي الأمير تركي بن محمد الشراء تمت الموافقة على الصفقة.

وأضاف: تعد الأبرز هذا العام بلا شك ضمها سمو الأمير تركي ـ الله يحفظه ـ لمنقياته ذات السلالات النادرة والطيبة التي يستشهد بجمالها في مختلف ألوانها فسموه محب للإبل ويبحث عن النوادر ويضمها لمزرعته التي تعد أهم وأكبر مزارع إنتاج الإبل في العالم على الاطلاق. ونتمنى أن نرى في القريب العاجل مشاركة لمنقيات الأمير في المهرجان العالمي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يعد المهرجان الأهم والأشهر في العالم.

وحول تحقيق منقياته المراكز الأولى وحرص رجال الأعمال على الشراء منه لتحقيق النجاح على غرار سعود السويلم وإبراهيم المهيدب اللذين حقا المراكز الأولى بعد انتقال ملكية منقياته لهما.. قال الاحيمر التوفيق من الله عز وجل وإذا أجتمع قوة النظر والأمانة تحقق النجاح والرجال الذين يتميزون بهذه الخصال كثير ولله الحمد وكل فيه حقه من الطيب والأمانة وما حققناه هو بتوفيق من الله عز وجل.

وعن الأشواط التي تم اضافتها للمهرجان ومن ضمنها شوطي القعدان، قال الأحيمر.. دعم قيادتنا الرشيدة لا يتوقف ومستمر لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بدعم مباشر من سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل وبمتابعة من الشيخ فهد بن حثلين حتى ظهر المهرجان بهذه الصورة الناجحة وفي هذا السياق نتمنى إعادة النظر في موضوع الإيجار الذي سيؤثر على الأسواق سلباً من ناحية البيع والشراء .

وعن صفقات البيع التي قام بها يقول الاحيمر رجال الأعمال الذين يرغبون في تحقيق المراكز الأولى يتجهون للمنقيات التي حققت المراكز الأولى ويشترونها لأنها ستضمن لهم الفوز وتحقيق الإنجاز ولذلك أنا تعبت على المنقية وبذلت الجهد والمال حتى أصبحت المنقية الأولى في المملكة والخليج وحققت المركز الأول في الشقح خمسين والثلاثين واشتراها السويلم وحقق الأول والمهيدب مرشح كذلك في النسخ القادمة.

وعن أسعار الإبل المليونية قال بن الاحيمر سعر ها لم يصل لمنتهاه ولا يوجد سقف أعلى لسعر الإبل الطيبة مهما ارتفعت قيمتها فالطيب سعره فيه ومردوده أعلى والاستثمار في الإبل ناجح جداً والدليل توجه الكثير من رجال الأعمال للاستثمار فيها بمبالغ طائلة جداً ستشهد المزيد من الاستثمار بمبالغ أعلى خلال السنوات القادمة.

وبشر الاحيمر جمهور شقح الغييثات عن قرب الحضور لميدان الصياهد والمنافسة على المراكز الأولى خلال النسخ القادمة بأذن الله والجهود مكثفة ومستمرة لتجهيز المنقية والحضور بقوة للمركز الأول الذي لن نقدم على المشاركة إلا من أجل تحقيقه بأذن الله تعالى.

 

الابل
صفقة
مزرعة
الأمير تركي
فردية

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
معوض خير البس قفازات وكمامه ونظف وادع له بالهداية يمكن انسان مريض نفسي او متعاطي بس لو سترت عليه كذا تكسب اجر
واضح*** وصريح***
ممكن أنبوبة أكسجين..
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له.
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
باهت بوهتز يا باها البايهه ..

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