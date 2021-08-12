نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاب غاضب يحاول سرقة النقود

منذ 24 دقيقة
105

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
سبحان الله ***
غييييوووورررر
عند اتباع ديانة النافق الخميني لا بأس بالاستماع الجنسي بالرضيععه
رااايق
هـ العالم يحبون يتدخلون في أسرار الناس وحياتها وبيوتها **!! ولا علشانها (( دانة الطويرش فاشنيستا تتدخلون في حياتهاااا )) من جد ملاقيف وقليلين...
غييييوووورررر
هذا بالنسبه للطالبات لماذا لم تغطوا خبر الفائز الاول من الطلاب
dfs
العينات هذه جعلت سمعة المراة السعودية بالحضيض وشوهت الصورة النمطية عنها

أخر الأخبار

لقطات مرعبة بعد حدوث هزة أرضية وسيول في نفس الوقت
لقطات مرعبة بعد حدوث هزة أرضية وسيول في نفس الوقت
منذ 19 دقيقة 122
شاب غاضب يحاول سرقة النقود
شاب غاضب يحاول سرقة النقود
منذ 24 دقيقة 105
العامل شاف الموت قدامه
العامل شاف الموت قدامه
منذ 28 دقيقة 109
بالفيديو.. تجمع شبان حول مركبة "سائحة" بعد تعرضها لحادث تصادم بحي النظيم
بالفيديو.. تجمع شبان حول مركبة "سائحة" بعد تعرضها لحادث تصادم بحي النظيم
منذ 34 دقيقة 11156
بالفيديو.. تصرف صادم لعداء فرنسي أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو
بالفيديو.. تصرف صادم لعداء فرنسي أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو
منذ 38 دقيقة 1572
الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبرى جديد
الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبرى جديد
منذ 44 دقيقة 681
الحج والعمرة تدعو 205 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
الحج والعمرة تدعو 205 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
منذ 53 دقيقة 1521
بالفيديو.. الأرصاد: حرارة نجران تلامس الـ 50 درجة لمدة 3 أيام
بالفيديو.. الأرصاد: حرارة نجران تلامس الـ 50 درجة لمدة 3 أيام
منذ ساعة 1620
رصد 517 شهادة محاسبية مزورة وإحالة حامليها إلى النيابة
رصد 517 شهادة محاسبية مزورة وإحالة حامليها إلى النيابة
منذ ساعة 1705
تراجع أسعار النفط بعد تسجيل ارتفاع طفيف
تراجع أسعار النفط بعد تسجيل ارتفاع طفيف
منذ ساعة 1612