بالفيديو.. تصرف صادم لعداء فرنسي أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
قام العداء الفرنسي موراد أمدوني بتصرف صادم أثناء سباق ماراثون الرجال في أولمبياد طوكيو ، مما أثار ردود أفعال سلبية.
وأظهر مقطع فيديو لحظة قيام العداء الفرنسي بإسقاط زجاجات المياه المخصصة للمتسابقين عمدا فيما أبقى على الزجاجة الأخيرة لنفسه خلال الماراثون الأولمبي.
وقال الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "أخبار عاجلة الميدالية الذهبية لأكبر(أحمق) في أولمبياد طوكيو تذهب إلى عداء الماراثون الفرنسي مورهاد أمدوني الذي أسقط جميع زجاجات المياه عمدا لزملائه المنافسين ... أمر لا يصدق!".