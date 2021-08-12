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بالفيديو.. تصرف صادم لعداء فرنسي أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو

منذ ساعة
2028
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بالفيديو.. تصرف صادم لعداء فرنسي أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
قام العداء الفرنسي موراد أمدوني بتصرف صادم أثناء سباق ماراثون الرجال في أولمبياد طوكيو ، مما أثار ردود أفعال سلبية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة قيام العداء الفرنسي بإسقاط زجاجات المياه المخصصة للمتسابقين عمدا فيما أبقى على الزجاجة الأخيرة لنفسه خلال الماراثون الأولمبي.

وقال الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "أخبار عاجلة الميدالية الذهبية لأكبر(أحمق) في أولمبياد طوكيو تذهب إلى عداء الماراثون الفرنسي مورهاد أمدوني الذي أسقط جميع زجاجات المياه عمدا لزملائه المنافسين ... أمر لا يصدق!".

ماراثون
أولمبياد طوكيو
زجاجات المياه
عداء فرنسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132072
منذ دقيقتين
غبي احمق .. المفروض يخرجوه من دارة السباق ..

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أحدث التعليقات

4lovex2
معوض خير البس قفازات وكمامه ونظف وادع له بالهداية يمكن انسان مريض نفسي او متعاطي بس لو سترت عليه كذا تكسب اجر
واضح*** وصريح***
ممكن أنبوبة أكسجين..
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له.
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
باهت بوهتز يا باها البايهه ..

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