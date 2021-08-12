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الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبرى جديد

منذ 44 دقيقة
681
الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبرى جديد

القاهرة (صدى):
وجه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى.

وقدمت أسرة الفنان الراحل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قالت النجمة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ربنا يرحمك يا بابى، هفضل طول عمرى فخورة بيك وفخورة إنى شايله اسمك".

كما وجه زوجها الإعلامى رامى رضوان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا : "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

 

السيسي
دنيا سمير غانم
سمير غانم
محمد نجيب

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أحدث التعليقات

رااايق
سبحان الله ***
غييييوووورررر
عند اتباع ديانة النافق الخميني لا بأس بالاستماع الجنسي بالرضيععه
رااايق
هـ العالم يحبون يتدخلون في أسرار الناس وحياتها وبيوتها **!! ولا علشانها (( دانة الطويرش فاشنيستا تتدخلون في حياتهاااا )) من جد ملاقيف وقليلين...
غييييوووورررر
هذا بالنسبه للطالبات لماذا لم تغطوا خبر الفائز الاول من الطلاب
dfs
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