الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبرى جديد

القاهرة (صدى):
وجه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى.
وقدمت أسرة الفنان الراحل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قالت النجمة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ربنا يرحمك يا بابى، هفضل طول عمرى فخورة بيك وفخورة إنى شايله اسمك".
كما وجه زوجها الإعلامى رامى رضوان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا : "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".