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الحج والعمرة تدعو 205 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

منذ 53 دقيقة
1521
الحج والعمرة تدعو 205 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (205) متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 01/12/1442 هـ لنهاية 16/12/1442هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية.

ودعت وزارة الحج والعمرة الأشخاص المعلنة أسمائهم مراجعة المقر الرئيسي، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة هي أصل و (نسخة) من الهوية الوطنية، و أصل و (نسخة) من وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، و الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة وزارة التعليم، والسيرة الذاتية.

وأشارت الوزارة أن المقابلات تبدأ اعتباراً من يوم الأحد 7 محرم 1443 هـ الموافق 15 أغسطس 2021 م الساعة 09:00 صباحاً في المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة – حي الحمراء (مكة المكرمة) – المبني الخامس الدور الخامس.

وظائف
مكة
وزارة الحج والعمرة
المقابلة الشخصية

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أحدث التعليقات

رااايق
سبحان الله ***
غييييوووورررر
عند اتباع ديانة النافق الخميني لا بأس بالاستماع الجنسي بالرضيععه
رااايق
هـ العالم يحبون يتدخلون في أسرار الناس وحياتها وبيوتها **!! ولا علشانها (( دانة الطويرش فاشنيستا تتدخلون في حياتهاااا )) من جد ملاقيف وقليلين...
غييييوووورررر
هذا بالنسبه للطالبات لماذا لم تغطوا خبر الفائز الاول من الطلاب
dfs
العينات هذه جعلت سمعة المراة السعودية بالحضيض وشوهت الصورة النمطية عنها

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