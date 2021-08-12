الحج والعمرة تدعو 205 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (205) متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 01/12/1442 هـ لنهاية 16/12/1442هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية.
ودعت وزارة الحج والعمرة الأشخاص المعلنة أسمائهم مراجعة المقر الرئيسي، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة هي أصل و (نسخة) من الهوية الوطنية، و أصل و (نسخة) من وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، و الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة وزارة التعليم، والسيرة الذاتية.
وأشارت الوزارة أن المقابلات تبدأ اعتباراً من يوم الأحد 7 محرم 1443 هـ الموافق 15 أغسطس 2021 م الساعة 09:00 صباحاً في المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة – حي الحمراء (مكة المكرمة) – المبني الخامس الدور الخامس.