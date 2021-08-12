طائرة تهبط في موقف سيارات لرغبة الطيار في تناول الآيس كريم

أوتاوا (صدى):
أقدم طيار على الهبوط في موقف سيارات أمام أحل المحلات الشهيرة في كندا لشراء الآيس كريم.
تفصيلا،شاهد سكان مدينة ساسكاتشوان الكندية، هبوط طائرة هليكوبتر حمراء وسط احد مواقف السيارات بالقرب من مطعم شهير الوحيد في المدينة الذي يقدم كعكة من الايس كريم، تسبب الهبوط في عاصفة كبيرة من الغبار والتناثر الاشياء والحطام، مما جعل المارة يعتقدون أنه هبوط طارئ لحالة طبية او لجريمة ، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وكان الشرطي المختص بتمشيط المنطقة متواجد بالقرب من المكان، وفور خروج الطيار من المطعم، أدرك الضابط أنها لم تكن مهمة هبوط طارئة، بل كان الغرض مختلف تماما.
وألقت الشرطة القبض على الطيار البالغ من العمر 34 عاما فور خروجه من المطعم، واقتادوه الى التحقيقات، والتي اتهمته بوقوف غير قانوني لمركبة.