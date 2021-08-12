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أبرز فوائد الزنك على صحة الجسم

منذ ساعة
1715
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أبرز فوائد الزنك على صحة الجسم

أميرة خالد (صدى):
يساعد معدن الزنك على تعزيز جهاز المناعة وتجنب الاكتئاب. ومن السهل تلبية احتياجات الجسم من هذا المعدن من خلال عدة أطعمة معروفة.

وقال سكوت كايزر، دكتوراه في الطب، وطبيب طب الأسرة وطبيب الشيخوخة في مركز "بروفيدنس سانت جون" الصحي: الزنك هو معدن شحيح، ما يعني أننا نحتاج فقط إلى كمية صغيرة منه، لكنه ضروري. ولكي يقوم ما يقارب 100 إنزيم بما يحتاجون إليه، هناك حاجة إلى الزنك".

وسلط المختص الضوء على فوائد معدن الزنك لصحة الإنسان وتضمنا

1. الزنك يساعد في النمو والتطور:

الزنك ضروري لتكوين الحمض النووي ونمو الخلايا، وبناء البروتينات، وشفاء الأنسجة التالفة، ودعم وظيفة الجهاز المناعي الصحي". والزنك مهم للرضع والأطفال والمراهقين لأنه يدعم النمو والتطور الصحي.

2. يمنع الزنك الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD):

يمنع الزنك فقدان البصر المرتبط بمرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وكذلك إبطاء تقدم هذه الحالة عندما تكون موجودة.

وأوضحت دراسة أجراها المعهد الوطني للعيون، فإن المكملات اليومية التي تحتوي على 80 ملغ من الزنك جنبا إلى جنب مع النحاس ومضادات الأكسدة قللت من فرص المرضى في تطوير الضمور البقعي المرتبط بالعمر بنسبة 25% مقارنةً بالعلاج الوهمي.

3. الزنك قد يحسّن المزاج:

ربط الباحثون نقص الزنك بحالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب. لذلك، يتم تضمين مكملات الزنك أحيانا في علاج الاكتئاب، ويعتقد الخبراء أن وجود الزنك في الدماغ يتفاعل مع المستقبلات الرئيسية التي تساعد في دفع إنتاج مادة السيروتونين،

4. الزنك يمكن أن يقلل من طول وشدة نزلات البرد:

في حال تناول الزنك بعد وقت قصير من ظهور أعراض البرد، يمكنك تقليل مدة وشدة الأعراض بشكل ملحوظ

5. الزنك يقوي الذاكرة والانتباه:

يلعب الزنك دورا مهيمنا في صحة الجهاز العصبي وتجديد خلايا الدماغ، ما قد يساعد في تفسير سبب ارتباط نقص الزنك بمرض ألزهايمر.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الزنك: المحار، واللحوم الحمراء، وسرطان البحر، وحبوب الإفطار المدعمة، وبذور الشيا الجافة، وغيرها.

الجسم
الاكتئاب
المناعة
الزنك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15967
منذ دقيقة
الزنك في مجموعة ١٢ وعدده الذري ٣٠ وتمثيله ١٨.١٢ وتكافؤاته عديدة ومغناطسيته الافتراضية للحالة الأرضية diamagntic وهو عنصر ثنائي الارتباط في الغالب مع العناصر التي تسمى الهالوجينات بواقع ذرتين أو مع الأكسجين بواقع ذرة واحدة أو الهيدروجين بواقع ذرتين وهو عنصر خفيف نسبيا وغير راغب في تمثيل معقد إلا من خلال التناسق حيث لا حدود لهذا التناسق لذلك هو عنصر مرن وإيجابي ويعد من عناصر المستوى الرابع على غرار الحديد والمنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس والكروم وغيرها

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أحدث التعليقات

رااايق
واقعيه *** ههههههههههههههههههههه
ابو صابر
نعم واجب التحليلات ان تضم المخدرات والكحوليات والنفسيات على ان تتحمل المستشفيات نتائج تقاريرها والجدية في ذلك فكم واحد اكتوى بنار هذه الفئات لان...
رااايق
لاحول ولا قوة إلا بالله ***
د محمد ماجد بخش
جازان مدينة الفل والكادي .. لا تحاتي .. إبداع وإتقان
د محمد ماجد بخش
فلّها وفرفشها وخليها على كيف كيفك .. 🍨🍦🍧

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