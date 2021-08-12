نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رصد 517 شهادة محاسبية مزورة وإحالة حامليها إلى النيابة

منذ 41 دقيقة
1568
رصد 517 شهادة محاسبية مزورة وإحالة حامليها إلى النيابة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عن رصد 517 شهادة محاسبة مزورة، و191 شهادة غير معترف بها.

وجاء ذلك من بين أكثر من 72 ألف شهادة تم تقديمها للهيئة، حيث تمت إحالة أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة.

وذكرت الهيئة في تقرير أصدرته مؤخراً، إنه تم رصد تلك الشهادات خلال الفترة (2017 - 2020م).

وأضافت الهيئة، أن عدد المحاسبين القانونيين المرخصين ارتفع بنسبة 98%، ليصل عددهم إلى 436 محاسباً مرخصا، إلى جانب ارتفاع عضوية الهيئة ليصل أعضاؤها إلى أكثر من 99 ألف عضو.

وأشارت إلى أن عدد الأعضاء الأساسيين بلغ 725 عضوا، فيما تجاوزت عضوية المنتسبين أكثر من 25 ألفاً، إلى جانب منح العضوية لـ4900 طالب منذ إتاحة تسجيل "عضوية طالب" في عام 2018.

 

شهادة مزورة
محاسبيين
المحاسبيين القانونيين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
واقعيه *** ههههههههههههههههههههه
ابو صابر
نعم واجب التحليلات ان تضم المخدرات والكحوليات والنفسيات على ان تتحمل المستشفيات نتائج تقاريرها والجدية في ذلك فكم واحد اكتوى بنار هذه الفئات لان...
رااايق
لاحول ولا قوة إلا بالله ***
د محمد ماجد بخش
جازان مدينة الفل والكادي .. لا تحاتي .. إبداع وإتقان
د محمد ماجد بخش
فلّها وفرفشها وخليها على كيف كيفك .. 🍨🍦🍧

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأرصاد: حرارة نجران تلامس الـ 50 درجة لمدة 3 أيام
بالفيديو.. الأرصاد: حرارة نجران تلامس الـ 50 درجة لمدة 3 أيام
منذ 21 دقيقة 1480
رصد 517 شهادة محاسبية مزورة وإحالة حامليها إلى النيابة
رصد 517 شهادة محاسبية مزورة وإحالة حامليها إلى النيابة
منذ 41 دقيقة 1568
تراجع أسعار النفط بعد تسجيل ارتفاع طفيف
تراجع أسعار النفط بعد تسجيل ارتفاع طفيف
منذ 46 دقيقة 1471
طائرة تهبط في موقف سيارات لرغبة الطيار في تناول الآيس كريم
طائرة تهبط في موقف سيارات لرغبة الطيار في تناول الآيس كريم
منذ 56 دقيقة 897
افتتاح أول مدرسة لتعليم النساء القيادة في جازان
افتتاح أول مدرسة لتعليم النساء القيادة في جازان
منذ ساعة 1671
أبرز فوائد الزنك على صحة الجسم
أبرز فوائد الزنك على صحة الجسم
منذ ساعة 1714
كشف لائحة تنظيم المواريث والوصايا في العقارات لغير السعوديين
كشف لائحة تنظيم المواريث والوصايا في العقارات لغير السعوديين
منذ ساعة 1589
صورة نادرة من منطقة الجوف قديما
صورة نادرة من منطقة الجوف قديما
منذ ساعة 859
العثور على مفقود بالقرب من حائل متوفياً
العثور على مفقود بالقرب من حائل متوفياً
منذ ساعة 11462
خطوات لمساعدة مصابي الإجهاد الحراري
خطوات لمساعدة مصابي الإجهاد الحراري
منذ ساعة 1771