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صورة نادرة من منطقة الجوف قديما
منذ ساعة
856
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الجوف
صورة نادرة
خبر في صورة
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132063
منذ 6 دقائق
يا الله رحمتك ياكريم ..
.. شوف اللبن ، صاحبه ناوي يبني بيت ، ياترى بناه ام لاء ...؟؟
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أحدث التعليقات
رااايق
واقعيه *** ههههههههههههههههههههه
ابو صابر
نعم واجب التحليلات ان تضم المخدرات والكحوليات والنفسيات على ان تتحمل المستشفيات نتائج تقاريرها والجدية في ذلك فكم واحد اكتوى بنار هذه الفئات لان...
رااايق
لاحول ولا قوة إلا بالله ***
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فلّها وفرفشها وخليها على كيف كيفك .. 🍨🍦🍧
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