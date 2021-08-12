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"العامة للحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

منذ 40 دقيقة
1519
"العامة للحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

الرياض (صدى):
بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (42.950.585) ريالاً، وذلك لعدد (119) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (370.314.635) ريالاً لعدد (1126) مزارعاً وبكمية (285.765) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (456.179) طناً لعدد (1822) مزارعاً.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

المؤسسة العامة للحبوب
مستحقات
القمح
محصولي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ومالكة المدرسة .. شكلها هي المديرة .. 🍒🍒🍒
ابو محمد 😎 ✍️
بعض البشر ماعنده احساس ، حياته وحياة القرد واحد .. .. المفروض تشيك على حلالك قبل استلامه منه .. وتخليه يدفع حق التنظيف باالغصب...
نجاة محمد
هههههه والله نزيت المهم ربنا سترها
د محمد ماجد بخش
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