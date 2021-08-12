صور توثق اختبار سيارة مرسيدس جي كلاس سكويرد الجديدة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت صور جديدة اختبار سيارة مرسيدس جي كلاس سكويرد الجديدة للتضاريس الوعرة قرب حلبة نوربورغرينغ الألمانية بدون تمويهات تقريباً.
وتتمتع هذه النسخة بطلاء أخضر داكن وحدائد سقف وإطار احتياطي كامل الحجم في الوراء، مع مرايا جانبية أكثر ديناميكية، وتزود السيارة بمحرك 4.0 لتر توين تيربو V8 بالإضافة إلى أن هذا المحرك يولد 416 حصان وعزم 610 نيوتن متر في الموديل القياسي، وترتفع الأرقام إلى 577 حصان و850 نيوتن متر للنسخة المعدلة من AMG.
ومن المحتمل تدشين جي كلاس سكويرد 2022 الجديدة في معرض سيارات ميونخ في سبتمبر وانطلاقها في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.