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بالفيديو.. شاب يحول شقة إلى مقلب قمامة بعد انتهاء عقد الإيجار

منذ ساعة
12538
4
بالفيديو.. شاب يحول شقة إلى مقلب قمامة بعد انتهاء عقد الإيجار

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن، إهمال شاب كان يؤجر شقته، حيث ترك فيها مخلفات وبقايا أطعمة.

واستعرض المواطن الغرفة التي كان ينام فيها الشاب التي ظهرت ممتلئة بالمخلفات والزجاجات الفارغة.

وقال مالك الشقة”هذه شقة كنا مأجرينها لواحد عزابي، الواحد يسلم الشقة نظيفة لكن بعض الناس ضمائرها انعدمت”.

أضاف:” هذا منظر، هذا إنسان اللي كان عايش في هذه الغرفة وما أدري هو متعاطي أو إيش قصته أو وضعه، شوف المنظر هذا إنسان كان عايش فيها بشر”.

وتابع:”استحي إني أكلم عامل أقوله تعالى نظف الشقة؛ صراحة مصدوم وعمري ما شوفت هذا المنظر في حياتي”.

مواطن
مخلفات
إهمال
بقايا أطعمة
عقد الإيجار

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15958
منذ 44 دقيقة
٥٠ ريال تكفي لتنظيف المكان
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15958
منذ 42 دقيقة
راجع طبيب استشاري في الصدمات .. وترى أعطيته من حسناتك ما هو بحاجة إليه.. أمسك عليك هذا !! تعرفه
مصطفى زيتون
مصطفى زيتون عدد التعليقات : 48
منذ 21 دقيقة
شكله يحب البيك هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132053
منذ 3 دقائق
بعض البشر ماعنده احساس ، حياته وحياة القرد واحد ..


.. المفروض تشيك على حلالك قبل استلامه منه .. وتخليه يدفع حق التنظيف باالغصب منه ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ومالكة المدرسة .. شكلها هي المديرة .. 🍒🍒🍒
ابو محمد 😎 ✍️
بعض البشر ماعنده احساس ، حياته وحياة القرد واحد .. .. المفروض تشيك على حلالك قبل استلامه منه .. وتخليه يدفع حق التنظيف باالغصب...
نجاة محمد
هههههه والله نزيت المهم ربنا سترها
د محمد ماجد بخش
ضرب إندونيسي مع سمبل حار على كيف الشيف وسآتي .. الحمد لله على السلامة .. بيرجع نيجيريا على أول طيارة بعد العلاج
عباس قاروره
يفترض من هيئة الرياضه اي لاعب لايحترم وجوده في الملعب ويقل ادبه برمي قوارير المياه اوغيرها يمنع من دخول جميع ملاعب المملكه حتى نهاية...

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