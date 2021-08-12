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مي العيدان تثير الجدل بحديثها عن اختفاء زوج دانة الطويرش

منذ ساعة
1024
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مي العيدان تثير الجدل بحديثها عن اختفاء زوج دانة الطويرش

خالد الظفيري (صدى):
أحدثت مي العيدان الجدل بحديثها عن زوج دانة الطويرش، وذلك بعد أن تلقت الإعلامية الكويتية سؤال حول زوج مواطنتها الفاشنيستا الشهيرة لترد بكلمات صادمة أشعلت منصات التواصل الاجتماعي.

وعلقت مي العيدان على سؤال تلقته في رسائلها الخاصة من إحدى المتابعات قائلة": "زوج دانة الطويرش وينه مختفي؟"، وهو ما استفز مي العيدان لترد بكلمات أشعلت انستقرام وأدخلتها في اشتباك مع عدد من متابعيها.

وشاركت مي العيدان متابعيهاصورة من الرسالة الخاصة وعلقت عليها بكلمات: "ترى بس ازعجتوني فيه من كثر ما تسألوني عنه يبه عندكم زوجته روحوا سألوها عنه انا شكو فيه اصلا شايفين لي صوره معاه و لا في احد قايلكم ان انا وياه اصدقاء . . بني ادم اصلا ما اعرفه ولا شايفته و تعبت و انا احقر بس خلاص لاعت جبدي روحوا سالو زوجته و لا أم زوجته لوعتوا جبدي عشان تعرفون أن الناس ملاقيف".

وانهالت التعليقات على مي العيدان التي تنوعت ما بين تعليقات بحثت عن الإجابة، وأخرى هاجمت الإعلامية الكويتية، وانتقدها البعض واعتبروا مافعلته تشهير بصاحبة الحساب

اختفاء
دانة الطويرش
مى العيدان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132050
منذ 18 دقيقة
ماهي سهله ، تعرف تعبر عن محاسيساااا .. حسحستها القراده ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132050
منذ 18 دقيقة
ماهي سهله ، تعرف تعبر عن محاسيساااا .. حسحستها القراده ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15949
منذ دقيقتين
مي .. يمكن لو غيرت أسمش إلى ميسون تتحسنين.. عندك قصر حاد في عدد حروف أسمش .. مثل ود ومثل جو ومثل در

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ومالكة المدرسة .. شكلها هي المديرة .. 🍒🍒🍒
ابو محمد 😎 ✍️
بعض البشر ماعنده احساس ، حياته وحياة القرد واحد .. .. المفروض تشيك على حلالك قبل استلامه منه .. وتخليه يدفع حق التنظيف باالغصب...
نجاة محمد
هههههه والله نزيت المهم ربنا سترها
د محمد ماجد بخش
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عباس قاروره
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