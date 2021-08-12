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صورة قديمة لمدير عام الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية
منذ 30 دقيقة
317
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132044
منذ 9 دقائق
ههههههههههههههههههههههه .. يازمان الديكورات على الطاولات ..
.. معاد تنطلي الا على الطلي ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15928
منذ 4 دقائق
هل هذا االمكيف اللي مع الشخصية ظاهر في الصورة من نوع يورك أو الزامل .. نفس مكيفات وزارة المالية أيام كانت يصرف التقاعد من عندها في مقراتها الرسمية
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