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دراسة: حبة البركة تعالج أعراض " كورونا " الشديدة

منذ ساعة
1866
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دراسة: حبة البركة تعالج أعراض " كورونا " الشديدة

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة، اليوم الخميس، عن فوائد حبة البركة في علاج أعراض فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدراسة الأسترالية، التي أجراها علماء جامعة سيدني، أن حبة البركة أو الحبة السوداء، تستخدم منذ مئات السنين في علاج الكثير من الأمراض، أبرزها الالتهابات.

وأشارت الدراسة إلى أن حبة البركة تخفف من أعراض فيروس كورونا الشديدة، حيث تستطيع أن تلتصق ببروتين فيروس كورونا، وتعمل على إيقافه قبل وصوله إلى الرئة.

وأضافت أن حبة البركة، تمنع عاصفة السيتوكين التي تؤثر على المرضى المصابين بالعدوى الشديدة لفيروس كورونا.

كما أنها تحتوي على مادة الثيموكينون، التي تعزز الجهاز المناعي، بمنع إطلاق المواد الكيميائية المسببة للالتهابات.

كورونا
حبة البركة
أعراض كورونا
الثيموكينون

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15944
منذ 37 دقيقة
وبعدين معاكم ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15944
منذ 29 دقيقة
الحذر من سوء معرفة استخدامها في بعض الظروف

اضطرابات النزيف: قد تبطئ الحبة السوداء من عملية تخثر الدم، ما يزيد من خطر النزيف، وخاصةً لمن يعانون من سيولة الدم، ومن يتناولون الأدوية المضادة للتجلط أو مسيلات الدم.

خفض مستوى السكر بالدم: قد يلجأ مريض السكر لتناول حبة البركة بغرض خفض مستوى السكر بالدم، إلا أنها قد تخفض مستوى السكر بالدم بشكل كبير خاصةً مع الإفراط في تناولها، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر المفاجئ الذي قد يؤدي بدوره إلى مضاعفات خطيرة، لذا يجب مراقبة مستوى السكر في أثناء تناول حبة البركة.

خفض ضغط الدم: يؤدي تناول حبة البركة إلى خفض ضغط الدم، وإذا كان الشخص يعاني بالفعل من انخفاض ضغط الدم، فقد يسبب الأمر انخفاضه الشديد للحد الذي يصل للإغماء واضطراب ضربات القلب.

 التفاعلات الدوائية: قد تتفاعل حبة البركة مع عديد من الأدوية وتقلل من فاعليتها، مثل: مسيلات الدم، مضادات التجلط، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بعض أدوية السكر مثل: الميتفورمين، الأنسولين، كذلك بعض الأدوية الخافضة لضغط الدم والأدوية المثبطة للمناعة، لذا يجب تناولها بحذر مع هذه الأدوية. تأخير التعافي بعد العمليات الجراحية

حبة البركة تؤخر تجلط الدم، ما قد يسبب مخاطر النزيف في أثناء العمليات الجراحية، كما قد تتداخل مع التخدير، ويُفضل الامتناع عن تناول حبة البركة قبل العمليات الجراحية .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132050
منذ 27 دقيقة
يكون خير ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15944
منذ 5 دقائق
يا ست الكل يا أميرة خالد نبغى تقرير منك عن التفاح الأبيض

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