دراسة: حبة البركة تعالج أعراض " كورونا " الشديدة

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة، اليوم الخميس، عن فوائد حبة البركة في علاج أعراض فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الدراسة الأسترالية، التي أجراها علماء جامعة سيدني، أن حبة البركة أو الحبة السوداء، تستخدم منذ مئات السنين في علاج الكثير من الأمراض، أبرزها الالتهابات.
وأشارت الدراسة إلى أن حبة البركة تخفف من أعراض فيروس كورونا الشديدة، حيث تستطيع أن تلتصق ببروتين فيروس كورونا، وتعمل على إيقافه قبل وصوله إلى الرئة.
وأضافت أن حبة البركة، تمنع عاصفة السيتوكين التي تؤثر على المرضى المصابين بالعدوى الشديدة لفيروس كورونا.
كما أنها تحتوي على مادة الثيموكينون، التي تعزز الجهاز المناعي، بمنع إطلاق المواد الكيميائية المسببة للالتهابات.