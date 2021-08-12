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حرائق الجزائر تقطع الكهرباء وتسبب تدهور حالة مرضى كورونا

منذ 34 دقيقة
1196
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حرائق الجزائر تقطع الكهرباء وتسبب تدهور حالة مرضى كورونا

الجزائر (صدى):
ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات التي ضربت الجزائر منذ يومين إلى 65 شخصاً، فيما عاش مرضى كورونا بالمستشفيات والمنازل يومان عصيبان.

وتأزم الوضع الصحي لدى كثيرين من مرضى فيروس كورونا بسبب الدخان وانعدام الهواء النقي وانقطاع الكهرباء.

وعانى المرضى، وبالخصوص المصابين بالوباء، كثيرا جراء الحرائق المندلعة منذ الاثنين الماضي، وخاصة بولاية تيزي وزو، والتي كانت الأكثر تضررا.

وكان الدفاع المدني الجزائري أعلن الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت 14 محافظة إلى 65 ضحية، بينهم 28 عسكرياً و37 مدنياً معظمهم من محافظة تيزيوزو، بينما يتواجد 12 عسكرياً في حالة حرجة.

الجزائر
كورونا
حرائق الجزائر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132044
منذ 5 دقائق
الله يكون بعونهم ويطفيء عنهم مالا يستطيعون مكافحته ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132044
منذ 5 دقائق
الله يكون بعونهم ويطفيء عنهم مالا يستطيعون مكافحته ..

.. الظاهر الصحيفه لاتزال يبغالها شغل ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15928
منذ دقيقتين
شو حل بشعب وحكومة الجزائر.. اللهم سلم سلم .. ماذا يدور في فلكك ويحاك لك أيها المغرب العربي الكبير

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شو حل بشعب وحكومة الجزائر.. اللهم سلم سلم .. ماذا يدور في فلكك ويحاك لك أيها المغرب العربي الكبير
د محمد ماجد بخش
هل هذا االمكيف اللي مع الشخصية ظاهر في الصورة من نوع يورك أو الزامل .. نفس مكيفات وزارة المالية أيام كانت يصرف التقاعد من...
faeiz1122
وأيش الفائدة من ارتفاع القيمة السوقية وشفروه ههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونهم ويطفيء عنهم مالا يستطيعون مكافحته .. .. الظاهر الصحيفه لاتزال يبغالها شغل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونهم ويطفيء عنهم مالا يستطيعون مكافحته ..

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