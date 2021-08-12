حرائق الجزائر تقطع الكهرباء وتسبب تدهور حالة مرضى كورونا

الجزائر (صدى):
ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات التي ضربت الجزائر منذ يومين إلى 65 شخصاً، فيما عاش مرضى كورونا بالمستشفيات والمنازل يومان عصيبان.
وتأزم الوضع الصحي لدى كثيرين من مرضى فيروس كورونا بسبب الدخان وانعدام الهواء النقي وانقطاع الكهرباء.
وعانى المرضى، وبالخصوص المصابين بالوباء، كثيرا جراء الحرائق المندلعة منذ الاثنين الماضي، وخاصة بولاية تيزي وزو، والتي كانت الأكثر تضررا.
وكان الدفاع المدني الجزائري أعلن الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت 14 محافظة إلى 65 ضحية، بينهم 28 عسكرياً و37 مدنياً معظمهم من محافظة تيزيوزو، بينما يتواجد 12 عسكرياً في حالة حرجة.