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تفاصيل تورط مواطنات في التستر على أزواجهن

منذ 53 دقيقة
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تفاصيل تورط مواطنات في التستر على أزواجهن

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التجارة عن تورط سعوديات في التستر على أزواجهن وآبائهن، في عدد من قضايا التستر التجاري.

وأوضحت الوزارة، أن بعض المتورطات مواطنات متزوجات من وافد قمن بتمكينهم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمائهن للانتفاع المادي.

وأشارت إلى أنه في حالات يكون الزوج الوافد قد مارس على زوجته السعودية ضغوطاً كي تمكنه من التجارة وقد تجهل المواطنة الأنظمة، بحسب عكاظ.

ومن العقوبات الصادرة بحقهن التشهير والغرامة المالية وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجلات التجارية والتراخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.

المملكة
وزارة التجارة
مواطنات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132040
منذ دقيقتين
واحلوه واحلواااهـ .. لو جاهن ازواج سعوديين حطن عذاريب الملاء فيهم ، لكن الاجنبي تروكع وتزوحف له زوحفه..

.. ايه شهروا بهن وافضحوهن وافضخوا قلوبهن ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شو حل بشعب وحكومة الجزائر.. اللهم سلم سلم .. ماذا يدور في فلكك ويحاك لك أيها المغرب العربي الكبير
د محمد ماجد بخش
هل هذا االمكيف اللي مع الشخصية ظاهر في الصورة من نوع يورك أو الزامل .. نفس مكيفات وزارة المالية أيام كانت يصرف التقاعد من...
faeiz1122
وأيش الفائدة من ارتفاع القيمة السوقية وشفروه ههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونهم ويطفيء عنهم مالا يستطيعون مكافحته .. .. الظاهر الصحيفه لاتزال يبغالها شغل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونهم ويطفيء عنهم مالا يستطيعون مكافحته ..

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