أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.40463، العملة مقابل الريال الواحد 0.22702
- الدولار: 3.75031، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
- درهم إماراتي: 1.02099، مقابل الريال الواحد 0.97944
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66124
- دينار أردني: 5.28964، مقابل الريال الواحد 0.18905
- دينار كويتي: 12.47161 مقابل الريال الواحد 0.08018
- دينار بحريني: 9.94724، مقابل الريال الواحد 0.10054
- الريال القطري: 1.03002، مقابل الريال الواحد 0.97085
-الدرهم المغربي: 0.41784مقابل الريال الواحد 2.39753
- الجنيه المصري: 0.23892، مقابل الريال الواحد 4.18555