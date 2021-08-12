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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ ساعة
1226
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.40463، العملة مقابل الريال الواحد 0.22702

- الدولار: 3.75031، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

- درهم إماراتي: 1.02099، مقابل الريال الواحد 0.97944

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66124

- دينار أردني: 5.28964، مقابل الريال الواحد 0.18905

- دينار كويتي: 12.47161 مقابل الريال الواحد 0.08018

- دينار بحريني: 9.94724، مقابل الريال الواحد 0.10054

- الريال القطري: 1.03002، مقابل الريال الواحد 0.97085

-الدرهم المغربي: 0.41784مقابل الريال الواحد 2.39753

- الجنيه المصري: 0.23892، مقابل الريال الواحد 4.18555

المملكة
الريال
العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شو حل بشعب وحكومة الجزائر.. اللهم سلم سلم .. ماذا يدور في فلكك ويحاك لك أيها المغرب العربي الكبير
د محمد ماجد بخش
هل هذا االمكيف اللي مع الشخصية ظاهر في الصورة من نوع يورك أو الزامل .. نفس مكيفات وزارة المالية أيام كانت يصرف التقاعد من...
faeiz1122
وأيش الفائدة من ارتفاع القيمة السوقية وشفروه ههههه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونهم ويطفيء عنهم مالا يستطيعون مكافحته .. .. الظاهر الصحيفه لاتزال يبغالها شغل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونهم ويطفيء عنهم مالا يستطيعون مكافحته ..

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