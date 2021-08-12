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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ 20 دقيقة
1122
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان، عسير , الباحة) تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة, وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32كم/ساعة, وجنوبية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-30 كم/ساعة, تتحول ليلا إلى جنوبية غربية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المملكة
الطقس
الارصاد

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
انا لله وانا اليه راجعون
بلسم الروح
الله يرحمها ويغفر لها
زائر
طيب والتجمع اللي في حفلات هيئة الترفية وقريبا عودة المدارس .. وربي تخبط بالقرارات والغرامات
نجاة محمد
ربنا يوفقة ان شاء الله
زائر
وينكم عن رسيفر بي اوت كيو من زمان ههههههههههههه

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