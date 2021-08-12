نادي الفيحاء يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

فاطمة المالكي (صدى):
علن نادي الفيحاء، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في المجمعة، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وفيما يلي المسميات الوظيفية وشروطها:
1- مدير مالي.
- حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص مالية.
- التفرغ التام للعمل.
2- مسؤول قانوني.
- حاصل على بكالوريوس في القانون.
- التفرغ التام للعمل.
3- مدير الاستثمار.
- حاصل على بكالوريوس إدارة مالية.
- التفرغ التام للعمل.
4- مدير إدارة التسويق.
- حاصل على بكالوريوس تسويق أو إدارة.
- التفرغ التام للعمل.
5- مصمم جرافيكس.
- حاصل على بكالوريوس أو دبلوم في الإعلام التطبيقي أو تصميم الجرافيكس والوسائط الرقمية "إن وجد".
- التفرغ التام للعمل.
- الإلمام الكامل ببرامج أدوبي: فوتوشوب، انديزاين، اليستريتور.
- معرفة كافية في برنامج أدوبي بريمير وبرنامج أدوبي افترإفكت.
- معرفة جيدة في برامج التصميم ثلاثي الأبعاد.
- الاطلاع على المستجدات في عالم التصميم وبرامجه.
وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/01/07هـ الموافق بالميلادي 2021/08/15م.