نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نادي الفيحاء يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

منذ ساعة
1271
نادي الفيحاء يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

فاطمة المالكي (صدى):
علن نادي الفيحاء، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في المجمعة، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وفيما يلي المسميات الوظيفية وشروطها:

1- مدير مالي.

- حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص مالية.

- التفرغ التام للعمل.

2- مسؤول قانوني.

- حاصل على بكالوريوس في القانون.

- التفرغ التام للعمل.

3- مدير الاستثمار.

- حاصل على بكالوريوس إدارة مالية.

- التفرغ التام للعمل.

4- مدير إدارة التسويق.

- حاصل على بكالوريوس تسويق أو إدارة.

- التفرغ التام للعمل.

5- مصمم جرافيكس.

- حاصل على بكالوريوس أو دبلوم في الإعلام التطبيقي أو تصميم الجرافيكس والوسائط الرقمية "إن وجد".

- التفرغ التام للعمل.

- الإلمام الكامل ببرامج أدوبي: فوتوشوب، انديزاين، اليستريتور.

- معرفة كافية في برنامج أدوبي بريمير وبرنامج أدوبي افترإفكت.

- معرفة جيدة في برامج التصميم ثلاثي الأبعاد.

- الاطلاع على المستجدات في عالم التصميم وبرامجه.

وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/01/07هـ الموافق بالميلادي 2021/08/15م.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
انا لله وانا اليه راجعون
بلسم الروح
الله يرحمها ويغفر لها
زائر
طيب والتجمع اللي في حفلات هيئة الترفية وقريبا عودة المدارس .. وربي تخبط بالقرارات والغرامات
نجاة محمد
ربنا يوفقة ان شاء الله
زائر
وينكم عن رسيفر بي اوت كيو من زمان ههههههههههههه

أخر الأخبار

تفحم سيارة أثناء سيرها بسبب حرارة الجو في مصر
تفحم سيارة أثناء سيرها بسبب حرارة الجو في مصر
منذ 8 دقائق 151
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 20 دقيقة 1120
أسعار الذهب اليوم الخميس
أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ 22 دقيقة 1162
شاب ينحر شقيقته لشكه في سلوكها!
شاب ينحر شقيقته لشكه في سلوكها!
منذ ساعة 613
نادي الفيحاء يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق
نادي الفيحاء يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق
منذ ساعة 1271
صور..فنانة شهيرة تثير الجدل بإعلان حملها في عمر الـ68
صور..فنانة شهيرة تثير الجدل بإعلان حملها في عمر الـ68
منذ ساعتين 1109
تشيلسي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه
تشيلسي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه
منذ ساعتين 1402
أكثر من 30 وظيفة شاغرة بشركة بنده للتجزئة
أكثر من 30 وظيفة شاغرة بشركة بنده للتجزئة
منذ 3 ساعات 1570
مجرم يهتك عرض رضيعة عمرها 4 أشهر
مجرم يهتك عرض رضيعة عمرها 4 أشهر
منذ 3 ساعات 963
أم تعذب طفلتها حتى الموت بحجة تربيتها!
أم تعذب طفلتها حتى الموت بحجة تربيتها!
منذ 4 ساعات 612