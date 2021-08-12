تشيلسي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه

وكالات (صدى):
توج تشيلسي الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد تغلبه، أمس الأربعاء، على فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وافتتح تشيلسي باب التسجيل عن طريق نجمه المغربي حكيم زياش في الدقيقة الـ27 من المباراة، وانتظر فياريال حتى الدقيقة الـ73 ليسجل هدف التعادل عن طريق نجمه جيرارد مورينو.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإنجليزي بنتيجة 6-5.
وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ تشيلسي التي يتوج بها بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد الأولى عام 1998 .