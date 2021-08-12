أكثر من 30 وظيفة شاغرة بشركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عن توفر أكثر من 30 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن للعمل في كل من الرياض، جدة، الباحة، جازان، رابغ، خميس مشيط.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، للعمل بالمسميات الوظيفية التالية:
1- مصفف أرفف. (خميس مشيط)
- حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
2- موظف خدمة خضار. (وظيفتان - الباحة، جازان)
- حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
3- كاشير. (18 وظيفة - الرياض)
- حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
4- مدير حساب رئيسي. (جدة)
- حاصل على درجة البكالوريوس في (التسويق، إدارة الأعمال، المبيعات) أو المجالات ذي الصلة.
- خبرة 4 سنوات في المبيعات أو الإدارة أو إدارة الحسابات الرئيسية أو الخبرة ذات الصلة ؛ يفضل الخبرة التجارية.
5- مصمم اعلانات. (جدة)
- حاصل على درجة البكالوريوس في (التسويق، التصميم الجرافيكي).
- خبرة 3 سنوات في مجال ذي صلة.
6- خباز. (3 وظائف - خميس مشيط، جازان)
- حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.
- خبرة سنة في مجال المخابز.
7- بائع إلكترونيات. (خميس مشيط)
- حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
8- مدير الاتصال المؤسسي. (جدة)
- حاصل على بكالوريوس في (الاتصالات، اللغة الإنجليزية، العلاقات العامة، التسويق، الصحافة).
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال اتصالات الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
9- مفتش ضبط الجودة. (وظيفتان - رابغ)
- حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.
- خبرة 7 سنوات في مجال ضبط جودة اللحوم.
10- جزار. (خميس مشيط)
- حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.
- خبرة سنة في مجال إنتاج اللحوم.
11- مدير الأسطول. (وظيفتان - رابغ)
- حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.
- خبرة سنتين في مجال ذي صلة.
12- مسؤول التحقيقات. (جدة)
- حاصل على درجة البكالوريس في مجال ذي صلة.
- خبرة 3 سنوات في مجال التدقيق الداخلي والتحقيقات.
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