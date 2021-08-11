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وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة ريتاج الشهري

منذ 22 دقيقة
1385
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وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة ريتاج الشهري

عادل الحربي (صدى):
توفت سفيرة الابتسامة، الطفلة ريتاج الشهري، بعد أن ألهمت الناس بقصتها وإصرارها وتغلبها على صعوبة مرضها النادر.

وكانت الطفلة ريتاج الشهري 13 عامًا، قد ظهرت في لقاء بقناة "إم بي سي" قالت فيه: "أنا إنسانه قوية، والإنسان لا يقف أمامه شيء، والمعاق هو المعاق فكريًّا، وفي النهاية سيشفيني الله من هذا المرض، ولو ظللت في حالة بكاء وحزن فلن يفيدني ذلك".

وذكر والدها حينها أنه يقوم يوميًّا بتعبئة 8 أسطوانات أكسجين، مشيرًا إلى غلاء الأجهزة الطبية؛ إذ إن أقل تكلفة للأسطوانة 400 ريال.

وظهرمرض ريتاج بعد ولادتها بـ7 أشهر، وازدادت الحالة سوءًا منذ سنتين بعد حدوث انحناء لها في العمود الفقري.

وفاة
سفيرة الابتسامة
ريتاج الشهري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132024
منذ 7 دقائق
الحمد لله على كل حال ، الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء اهلها ويصبرهم على فراقها ويرزقبهم بأبرك منها .. آمين ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الابتزاز نوع من الخيانة والخائن خبيث الفعل وخطير التأثير ولا خير فيه .. يستتاب ثم يعاقب وإلا يعزر
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مصرقعة بلهاء رفلاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
رفالة عمياء ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء اهلها ويصبرهم على فراقها ويرزقبهم بأبرك منها .. آمين ..
اعبدو
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟ يادندرمة

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