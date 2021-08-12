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حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد : الأمور صعبة بشأن شهادة الكفاءة المالية

منذ 6 ساعات
1190

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
انا لله وانا اليه راجعون
بلسم الروح
الله يرحمها ويغفر لها
زائر
طيب والتجمع اللي في حفلات هيئة الترفية وقريبا عودة المدارس .. وربي تخبط بالقرارات والغرامات
نجاة محمد
ربنا يوفقة ان شاء الله
زائر
وينكم عن رسيفر بي اوت كيو من زمان ههههههههههههه

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