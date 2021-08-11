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القبض على مقيم باكستاني تباهى بحيازته أموالا مجهولة المصدر في مكة

منذ ساعة
1391
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القبض على مقيم باكستاني تباهى بحيازته أموالا مجهولة المصدر في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكّنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، من تحديد هوية شخص، تباهى بحيازته أموالا مجهولة المصدر، ونشرها على مواقع التواصل.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، لشخص صوّر ونشر حيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتباهي بذلك، فقد تم القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن المبلغ يعود لمؤسسة تجارية يعمل فيها مقيم من الجنسية ذاتها.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

مكة
الشرطة
مواطن
مواقع التواصل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132017
منذ 4 دقائق
شمشطوووه ومشطوه ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الابتزاز نوع من الخيانة والخائن خبيث الفعل وخطير التأثير ولا خير فيه .. يستتاب ثم يعاقب وإلا يعزر
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مصرقعة بلهاء رفلاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء اهلها ويصبرهم على فراقها ويرزقبهم بأبرك منها .. آمين ..
اعبدو
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟ يادندرمة

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