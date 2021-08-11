القبض على مقيم باكستاني تباهى بحيازته أموالا مجهولة المصدر في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكّنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، من تحديد هوية شخص، تباهى بحيازته أموالا مجهولة المصدر، ونشرها على مواقع التواصل.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، لشخص صوّر ونشر حيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتباهي بذلك، فقد تم القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن المبلغ يعود لمؤسسة تجارية يعمل فيها مقيم من الجنسية ذاتها.
وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.