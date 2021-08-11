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" درندي " تؤكد على أهمية وضع فحص المخدرات كمتطلب رسمي للزواج

منذ ساعة
1413
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" درندي " تؤكد على أهمية وضع فحص المخدرات كمتطلب رسمي للزواج

عادل الحربي (صدى):
أكد عضو مجلس الشورى السابق إقبال درندري، على أهمية وضع فحص المخدرات كمتطلب رسمي للزواج.

وقالت درندري: "البعض يقلل من أهمية فحص المخدرات قبل الزواج، بدعوى أنها لاتبقى طويلا بالجسم ويمكن التحايل عليه".

وتابعت: "الواقع أن هناك طرق لاختبار الإدمان على المخدرات وبقائها طويلا بالجسم كالشعر"، مضيفة: "وضع الفحص كمتطلب رسمي للزواج يجعل تزييف النتائج تدليسا يحاسب عليه الشخص وقد يؤدي لفسخ النكاح".

يأتي ذلك في أعقاب واقعة مقتل عروسة على يد زوجها بعد إنزالها من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة ووفاتها في مكة المكرمة.

المخدرات
الزواج
مجلس الشورى
درندي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15892
منذ 47 دقيقة
المخدر نوع من السموم ربما تزول آثاره خلال ٣ أيام وحتى ٢٠ يوما يحب عمل ٣ تحاليل مختلفة في مدد عشوائية تحدد من قبل المختبر
محمد
محمد عدد التعليقات : 17
منذ 13 دقيقة
طيب هو فيه تحليل مخدرات قبل الزواج من زمان موجود هذا الشرط نبغى تحليل النفسية يادندرمه
اعبدو
اعبدو عدد التعليقات : 145
منذ 8 دقائق
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟
يادندرمة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الابتزاز نوع من الخيانة والخائن خبيث الفعل وخطير التأثير ولا خير فيه .. يستتاب ثم يعاقب وإلا يعزر
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مصرقعة بلهاء رفلاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
رفالة عمياء ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء اهلها ويصبرهم على فراقها ويرزقبهم بأبرك منها .. آمين ..
اعبدو
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟ يادندرمة

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