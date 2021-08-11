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الإطاحة بـ 4 مقيمين روجوا لمنح قروض تمويلية للمتعثرين بالرياض

منذ 14 دقيقة
1119
الإطاحة بـ 4 مقيمين روجوا لمنح قروض تمويلية للمتعثرين بالرياض

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على 4 مقيمين، روجوا لمنح قروض تمويلية للمتعثرين .

والمتهمون اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلادشية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، روّجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا".

وأوضح الكريديس أن المتهمين استخدموا في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن تلك الادعاءات احتيالية ، ولم يتم تنفيذ أية عملية منح قروض أو تعديل حالة في "توكلنا".

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
الشرطة
النيابة العامة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب ..
ابو يوسف المعلمي
رحم الله المتوفى وغفر له واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويشفي المصاب .. آمين ..
قلمي عشقي
انا وجهه نظري الأدب لا يمكن يعلم لفاقده دورات الزواج من عشر سنوات مانتايجها زيادة الطلاق السيء سيء والجيد جيد . اذا اهله فاسدين...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ، روعتونا يا حبايب ,, .. عوداً حميداً لصحيفتنا المفضلة الموقره .. يا هلا ومرحبا ترحيبة ملؤها السماوات والأرض ..

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