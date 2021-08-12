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"عبدالله الشريف" يحمل بعض المواطنين مسؤولية استمرار تلاعب العمالة الوافدة

منذ 5 أيام
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"عبدالله الشريف" يحمل بعض المواطنين مسؤولية استمرار تلاعب العمالة الوافدة

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب الصحفي عبد الله الشريف، أن السبب وراء بقاء التلاعب في سوق العمل، هم بعض المواطنين الذين يدعمون العمالة الوافدة.

وقال الشريف: "التلاعب باق، وسوق العمل لايزال هزيلا، والسبب البعض من المواطنين وليس الجهة المسؤولة".

وتابع: "أولئك البعض هم من يدعم تلكم العمالة، وأغلبهم يأتي لايعرف المفك من المفتاح، وخلال شهرين وبدعم من أبناء جلدته يصبح مهندس".

وأضاف الشريف: "المواطن أولا وأخيرا، إن لم يدعم توجه الجهات المسؤولة سيبقى الحال على ما هو عليه".

جاء ذلك تعليقا على ما رواه كهربائي سعودي يدعى "محمد الجحدلي"، في مداخلة ببرنامج "الشارع السعودي"، من أمثلة على التلاعب الذي يرتكبه بعض فنيي الصيانة من العمالة الوافدة.

وأوضح الجحدلي، أن الفنيين من العمالة الوافدة كانوا يعطون أسعارًا أقل من التي يحددها هو ومن مثله، لإغراء العميل للعمل معهم رغم كونهم أقل جودة.

وأشار إلى أنه من أساليب التلاعب، أن العامل كان يطلب مواد أكثر من المطلوب، أو يغير أسعار المواد في الفواتير، أو لا يلتزك بتكملة العمل.

العمالة الوافدة
المواطنون
عبدالله الشريف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 5 أيام
العمارة الوافدة مشكلة وكنز

كلاهم يبون يشفطون في القربة حتى يوم الخربة
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2726
منذ 5 أيام
صحيح بعض المواطنين الغير مسؤولين هم السبب وأيضاً وزارة التجارة ومكتب العمل وينهم عن الحملات التفتيشية والضرب بيد من حديد تجاه العماله الوافده ولانسسى المواطنين المسؤولين عنهم سواء تستر أو غيره
مانقول إلا الله يزين الحال
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13938
منذ 5 أيام
العامل الوافد وجد التساهل والتهاون في الجزاء الرادع وتمادى، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13938
منذ 5 أيام
العامل الوافد وجد التساهل والتهاون في الجزاء الرادع وتمادى، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب..
قرم
قرم عدد التعليقات : 355
منذ 4 أيام
ياليتك ساكت.
قرم
قرم عدد التعليقات : 355
منذ 4 أيام
ياليتك ساكت.
قرم
قرم عدد التعليقات : 355
منذ 4 أيام
كم شغاله عندك؟
فهد الدوسري
فهد الدوسري عدد التعليقات : 20
منذ 4 أيام
اتفق بما اشار اليه الكاتب وباذن الله وبتعاون الجميع والمتابعة
المستمرة ستنتهي هذه الظاهرة
حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 193
منذ 4 أيام
والله يا عزيزي انا ما راح ادفع قيمه دبل علشان حضرة المهندس سعودي
جماعتنا أسعارهم دبل أقرب مثال محلات الأسر المنتجة يقول انا سعودي او سعوديه ادعمني وهو طماع يضاعف السعر اربع إلى خمس مرات عن المطاعم الثانيه
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 169
منذ 4 أيام
يعلم ألله شريف يالشريف وسبحان ألله سعودية الشريف يهي لها شرفاء هل التلاعب موجود وهل تتم الصالحات إلى بالمواطن والهمه إلى القمة مؤسس القمة ودربنا همة من هوى مواطن وهل هى للمواطن بمن أنعم ألله عليهم للمواطن والموظف مواطن والمواطن عند موضح الروية المواطن الباركود فيه ناس ليس لديهم نت وتوكلنا تصميم وتطوير ولاكن من يريد الباركود يوفرنت التجار والمشكلة التاجر مواطن والمواطن عند موضح الروية المواطن أمان المواطن من يريد الباركود يوفرنت
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
كل شيء يتوقف .. ! سبحان الله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
التوقف : نوعان دائم ومؤقت .. !!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
للتوقف أسباب .. وللاستمرارر أسباب .. متى غلب السبب : غلب وفرض الواقع الجديد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
كل الأعمال تعد محاولات وتجارب .. إلا ما سبق تجربته ومحاولته فإنه يتحول إلى عمل إنجاز وعمل روتيني معهود وممارس
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
ييني الإنسان ويهدم من أجل البقاء والاستمرار .. فيأتيه يوم لا بقاء معه أو فيه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
كلام الناس .. وجع الرأس .. فكن حذرا مع كلام الناس
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
كل الاحتمالات واردة في كل الاتجاهات على الدوام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
إذا كنا أحياء نبحث في الحياة .. ولا تسعنا أبحاثنا أو لا نسعها فنحن كالأحياء أو مثلهم ولسنا منهم وإن كنا فيهم وبينهم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
كما للشرور نهايات كذلك للخير.. أجل وتقدير.. فكل شيء هالك إلا وجه الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
كما للشرور نهايات كذلك للخير.. أجل وتقدير.. فكل شيء هالك إلا وجه الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
هكذا تتجمد الإبتسامة وتذوب الملامح في أتون الأخطاء وربما الهفوات حتى إن كانت غير مقصودة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
الإحساس بالمر أو المرار من أعمق الأحاسيس وأقواها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
تعلمنا في الحياة أشياء كثيرة ولا زلنا فيها متعلقين بالتعليم أو التعلم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
تلك هي ما يعرف أو يسمى بالنبذة ..

فخذ نبذتك في الحياة منها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ 4 أيام
هذا الوقت كغيره .. سيمر .. وكل مرور والجميع بخير

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
حسبي الله عليكم يالحوثي..اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك والايرانين المجوس ماراح ينفعونكم مثل العراق ولبنان وغيرها دمار في دمار
محمد محمد المالكي
معوض خير ان شاء الله
احمد
هذا شحاذ مثل بقية الشعراء وليس له قيمه لافي قطر ولاغيرها ولاننسى مدحه سليماني
محمد محمد المالكي
معوض خير ان شاء الله
omar
من تحمل التلاعب فى ارتفاع فواتير الماء والكهرباء

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