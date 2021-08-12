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"نزاهة" توقف 207 مواطن ومقيم بتهم فساد في عدد من الوزارات

منذ 3 أيام
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"نزاهة" توقف 207 مواطن ومقيم بتهم فساد في عدد من الوزارات

الرياض (صدى):
نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" 878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة، وكذلك باشرت التحقيق مع 461 متهم في قضايا إدارية وجنائية.

كما قررت إيقاف (207) مواطن ومقيم منهم موظفين في وزارات (الدفاع, الداخلية, الحرس الوطني, الصحة, العدل, الشئون البلدية والقروية والإسكان, البيئة والمياه والزراعة, التعليم, التجارة, الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الإعلام).

وجاء ذلك بعد تورطهم في تهم الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

نزاهة
هيئة
الحرس الوطني
العدل
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10076
منذ 3 أيام
احسنتم و ربنا يحفظكم
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 184
منذ 3 أيام
جهود تشكرون عليها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16023
منذ 3 أيام
نزاهة تفكرني بأشياء كثيرة لها ذكرى جميلة منها النزهة ومنها زهزهة فنان العرب الكلمة التي وصف بها سارة وقال لها مزهزهة.. أنا طبعا اليوم وكل يوم مزهزه لأني منطلق.. ومتنوع

اليوم سبب نزاهتي أو زهزهتي

هو أنني توصلت إلى أن الطاقة والكتلة معطلة بدون الزمن

تربيع الزمن داخل في طاقة الكتلة فلا طاقة بدون زمن ووضعت لها معادلة نزيهة
الخطاف
الخطاف عدد التعليقات : 1
منذ 3 أيام
الله يقويكم
عبدالله الناصر / حائل
عبدالله الناصر / حائل عدد التعليقات : 439
منذ 3 أيام
مع الاسف الوزارات السياديه الدفاع الداخليه الحرس الوطني دائما لهم الرياده المطلقه في الفساد يجب تغيير التوجه والاعلان عن اسماء المفسدين واللصوص لقد تشبعنا من اعلانات هيئة الرقابه ومكافحة الفساد ولكن الامور طالت والعقاب يتم بالخفاء انه فاسد ولص ويستحق التشهير صاحب البقاله والمؤسسه يتم التشهير به بينما الحيتان السمينه بصمت
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 165
منذ يومين
نهضة نزاهة سنوات 7/1 كأن المواطن يتمنى ولان النزية ولي العهد يمهد اليسر للمواطن لن ينجو فاسد 🕋🇸🇦🙏
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52424
منذ يومين
الله يقويكم على هؤلاء الخونه لاماناتهم الفاسدين .لا تأخذكم بهم رأفه حسبي الله عليهم
ابو حمد
ابو حمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
انا قدمت شكوى ما احد رد على

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