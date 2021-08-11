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المهندس الويمني يستقبل وفد شركة السودة للتطوير ومحافظ المجاردة

منذ 15 ساعة
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المهندس الويمني يستقبل وفد شركة السودة للتطوير ومحافظ المجاردة

أبها (صدى):
استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني صباح اليوم في مكتبه وفد من شركة السودة للتطوير, حيث اجتمع الوفد مع اعضاء من ادارتي البيئة والزراعة بالفرع, وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة الفرع في ادارة المشاتل وزراعة البذور سواء لأشجار الفاكهة او الاشجار الطبيعية التي توجد في بيئة المنطقة كالعرعر والسدر وغيرها, اضافة الى تم مناقشات الدراسات ووضع المقترحات لتحديد ومعالجة المناطق المتدهورة بيئيا, وكذلك تحديد المواقع لإنشاء مشاتل بالسودة ورجال المع.

بعد ذلك قام الوفد بزيارة لمشاتل الفرع وقاموا بالإطلاع على مراحل انتاج العرعر من بداية زراعة البذور حتى النمو وتأقلمها مع محيطها الخارجي, وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية حيث قام المهندس الويمني وبمشاركة الدكتور ناصر المري مدير عام مركز البذور والتقاوي وبنك الاصول الوراثية النباتية، الأمين العام للجنة الوطنية للموارد الوراثية بتقديم خمسة ألاف شتلة عرعر دعما للجهود الرامية للحفاظ على الغطاء النباتي في السودة.

في سياق اخر استقبل الويمني اليوم ايضا محافظ محافظة المجاردة سعيد بن علي دلبوح, حيث استعرضا عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالبيئة والمحافظة عليها اضافة الى مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المجاردة ومراكزها, وكذلك احتياجات اهالي المحافظة من مزارعي ومربي الماشية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
انا لله وانا اليه راجعون
بلسم الروح
الله يرحمها ويغفر لها
زائر
طيب والتجمع اللي في حفلات هيئة الترفية وقريبا عودة المدارس .. وربي تخبط بالقرارات والغرامات
نجاة محمد
ربنا يوفقة ان شاء الله
زائر
وينكم عن رسيفر بي اوت كيو من زمان ههههههههههههه

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