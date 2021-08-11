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السودان تقرر تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

منذ 9 ساعات
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السودان تقرر تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم (صدى):
أعلنت السودان عن قرارها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه للمحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك لمحاكمتهم بشأن ملف جرائم إقليم دارفور.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، أن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.

كما أشارت لتعاون السوادن ودعمها للمحكمة الجنائية من أجل تحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.

وجاء ذلك بعد لقاء "مريم" بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان حالياً، وقدمت له التهنئة بمناسبة تسلّمه مهامه خلفًا للسيدة فاتو بنسودة.

عمر البشير
السودان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الابتزاز نوع من الخيانة والخائن خبيث الفعل وخطير التأثير ولا خير فيه .. يستتاب ثم يعاقب وإلا يعزر
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مصرقعة بلهاء رفلاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
رفالة عمياء ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء اهلها ويصبرهم على فراقها ويرزقبهم بأبرك منها .. آمين ..
اعبدو
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟ يادندرمة

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