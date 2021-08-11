السودان تقرر تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم (صدى):
أعلنت السودان عن قرارها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه للمحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك لمحاكمتهم بشأن ملف جرائم إقليم دارفور.
ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، أن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.
كما أشارت لتعاون السوادن ودعمها للمحكمة الجنائية من أجل تحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.
وجاء ذلك بعد لقاء "مريم" بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان حالياً، وقدمت له التهنئة بمناسبة تسلّمه مهامه خلفًا للسيدة فاتو بنسودة.