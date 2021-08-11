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إعلان يقود لإغلاق منشأة تجارية في تبوك واستدعاء مالكها

منذ 8 ساعات
1987
إعلان يقود لإغلاق منشأة تجارية في تبوك واستدعاء مالكها

الرياض (صدى):
أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك، منشأة تجارية كبرى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

ورصدت وزارة التجارة إعلانا لأحد المشاهير على "سناب شات" يدعو فيه لحضور افتتاح إحدى المنشآت التجارية، ما نتج عنه تزاحم كبير داخل وخارج المنشأة.

وعلى الفور، باشرت الوزارة بالتعاون مع فرع وزارة الصحة وشرطة منطقة تبوك الموقع المذكور، حيث تم رصد العديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا"، وعليه تم إغلاق المنشأة واستدعاء مالكها والمعلن لإكمال الإجراءات النظامية.

وشددت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية والأسواق بمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة، ومنها منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، وفي حال رصد أي تجاوز يتم إيقاع أقصى العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الابتزاز نوع من الخيانة والخائن خبيث الفعل وخطير التأثير ولا خير فيه .. يستتاب ثم يعاقب وإلا يعزر
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مصرقعة بلهاء رفلاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
رفالة عمياء ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء اهلها ويصبرهم على فراقها ويرزقبهم بأبرك منها .. آمين ..
اعبدو
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟ يادندرمة

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