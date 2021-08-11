نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رئيس نادي ريال مدريد ينفي علاقته برحيل ميسي من برشلونة

منذ 8 ساعات
2108
رئيس نادي ريال مدريد ينفي علاقته برحيل ميسي من برشلونة

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عدم صحة ما قاله "جاومبي يوبيس، عضو مجلس إدارة سابق في مشروع إيسباي برشلونة، بشأن كونه متورطًا في فشل المفاوضات بين برشلونة ولاعبه السابق، ليونيل ميسي.

وكان "يوبيس" قد أدعى أن بيريز صديق الرئيس التنفيذي الجديد لبرشلونة، فيران ريفرتر، وأن الأخير أقنع رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بإيقاف المفاوضات مع ميسي، والسماح له بالرحيل.

ورد بيريز على ما قاله "يوبيس" موضحا أنه التقى بريفرتر مرتين فقط من قبل، واحدة منهما قبل 4 شهور والاخرى يوم السبت الماضي في عشاء بحضور لابورتا وأندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، مؤكدًا أنه لا علاقة له برحيل ميسي، مطالبًا "يوبيس" بأن يصحح أكاذيبه التي قالها بشأن ميسي.

ريال مدريد
ميسي
برشلونة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الابتزاز نوع من الخيانة والخائن خبيث الفعل وخطير التأثير ولا خير فيه .. يستتاب ثم يعاقب وإلا يعزر
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من مصرقعة بلهاء رفلاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
رفالة عمياء ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء اهلها ويصبرهم على فراقها ويرزقبهم بأبرك منها .. آمين ..
اعبدو
تحليل مخدرات على الجنسين وكشف وتحليل ؟؟؟ يادندرمة

أخر الأخبار

وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة ريتاج الشهري
وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة ريتاج الشهري
منذ 21 دقيقة 1363
النصر يرفع المستندات المطلوبة للحصول على الكفاءة المالية
النصر يرفع المستندات المطلوبة للحصول على الكفاءة المالية
منذ 52 دقيقة 1307
النصر يعلن نهاية علاقته بـ " أمرابط "
النصر يعلن نهاية علاقته بـ " أمرابط "
منذ ساعة 1408
القبض على مقيم باكستاني تباهى بحيازته أموالا مجهولة المصدر في مكة
القبض على مقيم باكستاني تباهى بحيازته أموالا مجهولة المصدر في مكة
منذ ساعة 1383
جمال عارف: الفيحاء عرف كيف يُحجم الاتحاد بوجود المدرب كاريلي
جمال عارف: الفيحاء عرف كيف يُحجم الاتحاد بوجود المدرب كاريلي
منذ ساعة 378
‫وليد الفراج بعد خسارة العميد : دائما الاتحاد تكون بداياته " تسد نفس " جمهوره
‫وليد الفراج بعد خسارة العميد : دائما الاتحاد تكون بداياته " تسد نفس " جمهوره
منذ ساعة 245
" درندي " تؤكد على أهمية وضع فحص المخدرات كمتطلب رسمي للزواج
" درندي " تؤكد على أهمية وضع فحص المخدرات كمتطلب رسمي للزواج
منذ ساعة 1402
الإطاحة بـ 4 مقيمين روجوا لمنح قروض تمويلية للمتعثرين بالرياض
الإطاحة بـ 4 مقيمين روجوا لمنح قروض تمويلية للمتعثرين بالرياض
منذ ساعة 1483
وفيات وإصابات في حادث تصادم بالمخواة
وفيات وإصابات في حادث تصادم بالمخواة
منذ ساعتين 1760
حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد : الأمور صعبة بشأن شهادة الكفاءة المالية
حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد : الأمور صعبة بشأن شهادة الكفاءة المالية
منذ ساعتين 797