رئيس نادي ريال مدريد ينفي علاقته برحيل ميسي من برشلونة

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عدم صحة ما قاله "جاومبي يوبيس، عضو مجلس إدارة سابق في مشروع إيسباي برشلونة، بشأن كونه متورطًا في فشل المفاوضات بين برشلونة ولاعبه السابق، ليونيل ميسي.
وكان "يوبيس" قد أدعى أن بيريز صديق الرئيس التنفيذي الجديد لبرشلونة، فيران ريفرتر، وأن الأخير أقنع رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بإيقاف المفاوضات مع ميسي، والسماح له بالرحيل.
ورد بيريز على ما قاله "يوبيس" موضحا أنه التقى بريفرتر مرتين فقط من قبل، واحدة منهما قبل 4 شهور والاخرى يوم السبت الماضي في عشاء بحضور لابورتا وأندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، مؤكدًا أنه لا علاقة له برحيل ميسي، مطالبًا "يوبيس" بأن يصحح أكاذيبه التي قالها بشأن ميسي.