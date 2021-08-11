تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان محمد جابر 

الكويت (صدى):
تحدث الفنان الكويتي محمد جابر الصخي، الشهير بشخصية "العيدروسي"، عن تفاصيل وضعه الصحي، بعد تداول صورة له في المستشفى.
وشارك محمد جابر، صورة له وهو جالس في أحد الأماكن العامة مرتديا الكمامة، موضحا أنه لا يتواجد في المستشفى بالفترة الحالية.
وأشار إلى أنه لا يتواجد في الكويت، ولكنه غادر البلاد في إجازة لإجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة، موضحا أنها تكللت بالنجاح، وأن وضعه الصحي بخير.
وقال محمد جابر:"شكرا لكم جميعا حبيت أطمن الجميع بأني في صحة جيدة ولله الحمد.. أنا في إجازة خارج البلاد حيث تخللتها بعض الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد".