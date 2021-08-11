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تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان محمد جابر 

منذ 6 ساعات
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تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان محمد جابر 

الكويت (صدى):
تحدث الفنان الكويتي محمد جابر الصخي، الشهير بشخصية "العيدروسي"، عن تفاصيل وضعه الصحي، بعد تداول صورة له في المستشفى.

وشارك محمد جابر، صورة له وهو جالس في أحد الأماكن العامة مرتديا الكمامة، موضحا أنه لا يتواجد في المستشفى بالفترة الحالية.

وأشار إلى أنه لا يتواجد في الكويت، ولكنه غادر البلاد في إجازة لإجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة، موضحا أنها تكللت بالنجاح، وأن وضعه الصحي بخير.

وقال محمد جابر:"شكرا لكم جميعا حبيت أطمن الجميع بأني في صحة جيدة ولله الحمد.. أنا في إجازة خارج البلاد حيث تخللتها بعض الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد".

محمد جابر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15892
منذ 24 دقيقة
محمد جابر فنان مخضرم أصيل وشامل

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ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132024
منذ 11 دقيقة
الله يتمم له الشفاء .. آمين ..

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د محمد ماجد بخش
الابتزاز نوع من الخيانة والخائن خبيث الفعل وخطير التأثير ولا خير فيه .. يستتاب ثم يعاقب وإلا يعزر
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